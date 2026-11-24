Налог введут при росте мировой цены полезного ископаемого не менее чем на 10%. Для золота ставка составит 20%, для остальных облагаемых ресурсов — 30%.

Налог на сверхдоходы организаций — пользователей недр Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении. Закон входит в бюджетный пакет на 2027–2029 годы и должен обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет.

Сверхдоход рассчитают исходя из прироста стоимости добытого сырья. Для этого среднюю мировую цену за 2026–2028 годы сравнят с показателем 2025 года. При расчете за 2027 и 2028 годы цену 2025 года проиндексируют с коэффициентами 1,1 и 1,21 соответственно.

Налог не возникнет, если добыча на участке недр не велась в 2025 году. Из расчета также исключили марганец, хром, вольфрам и молибден, участки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму и Севастополе, а также сырье, по которому НДПИ за 2025 год не превысил 10 млн рублей.

Сумма налога за 2027–2029 годы не сможет превышать разницу между 15% расчетной выручки и НДПИ за соответствующий год. Если эта разница окажется отрицательной, налог будет равен нулю.