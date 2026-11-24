Работники смогут временно перейти в другую компанию по направлению центра занятости. На этот период трудовой договор по основному месту работы приостановят.

Правительство продлило до 1 января 2028 года действие специальных правил регулирования трудовых отношений, в том числе порядок временного перевода к другому работодателю. Изменения утвердили постановлением от 23.11.2026 № 1557. Ранее срок действия правил был ограничен 1 января 2027 года.

Временный перевод возможен, например, при приостановке производства у основного работодателя. Для этого нужны направление центра занятости и письменное согласие работника. С другим работодателем работник может заключить срочный трудовой договор. Его можно продлить по соглашению сторон не позднее чем до 1 января 2028 года с согласия первоначального работодателя.

На время перевода действие первоначального трудового договора приостанавливается. Он возобновляется со следующего рабочего дня после прекращения срочного договора, в том числе при его досрочном расторжении.