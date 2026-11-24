С 1 января 2027 года Банк России будет передавать налоговой сведения о гражданах, у которых выявит признаки регулярного получения доходов от других физлиц. Эти сведения станут новым основанием для запроса банковских выписок.

Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении законопроект № 617-9. По нему ЦБ будет анализировать операции по счетам граждан и сообщать ФНС о тех, чьи операции имеют признаки систематического получения доходов от других физлиц. Получив сведения от ЦБ, налоговая сможет запросить у банка выписки по счетам этих граждан.

Сейчас ФНС может запросить выписку по счету гражданина без статуса ИП, например, при налоговой проверке или после решения о взыскании задолженности. Сведения от ЦБ станут отдельным основанием для запроса.

Признаки систематического дохода, формат и периодичность передачи данных ЦБ и ФНС определят в отдельном соглашении. Норма вступит в силу 1 января 2027 года и будет распространяться на операции, совершенные после этой даты.

С 1 сентября 2027 года банки будут штрафовать и за сведения об открытии и закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков, которые они передали вовремя, но с ошибками. Например, если в сведениях для ФНС указаны неверные ИНН, номер счета или паспортные данные клиента.

Штраф составит 132 тыс. рублей по счетам и вкладам и 105 тыс. рублей по электронным кошелькам. До этих же сумм вырастут штрафы за просрочку передачи сведений. Банк освободят от штрафа за ошибку, если он сам направит исправленные данные до того, как узнает, что расхождение выявила ФНС.

Штраф за открытие счета без сведений об ИНН клиента вырастет с 20 тыс. до 66 тыс. рублей. С 1 сентября 2027 года он будет распространяться и на счета граждан.