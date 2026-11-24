Продавцы получат отчеты о списаниях, описи пострадавших товаров и справки МЧС. Документы не содержат размер ущерба и не связаны со страховыми выплатами «Ингосстраха».

Списания товаров, утраченных при атаках БПЛА на логистические центры, появились в личных кабинетах продавцов, сообщил Ozon. Данные доступны в разделе «FBO/FBS» — «Списанные товары», причина списания указана как «Утрата из-за атак».

Отчет за октябрь появится в этом же разделе в течение дня. В него войдут данные по объектам в Краснодаре, Махачкале, Уфе, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Белгороде, Самаре и Саратове. Это закрывающий документ, который можно использовать в учете. В следующем месяце Ozon сформирует отчет по ноябрьским списаниям товаров в Санкт-Петербурге, Омске и Адыгейске.

После инвентаризации каждого объекта продавцам направят отдельные описи. В них укажут количество товаров на момент происшествия, число утраченных позиций, статус уцелевших товаров и их местонахождение. Описи не имеют юридической силы, но подходят для сверки с отчетами о списаниях.

В «Базе знаний» также размещены справки МЧС по объектам, где были пожары, и сведения о возбуждении уголовных дел. Вместе с отчетами они помогут подтвердить расходы. Страховую выплату получат продавцы, у которых на момент атаки действовал полис и которые подтвердили документы в личном кабинете.