С 1 апреля 2027 года в программу долгосрочных сбережений могут перевести около 6,5 трлн рублей обязательных пенсионных накоплений. Отдельное заявление от владельцев средств не потребуется.

Обязательные пенсионные накопления около 71 млн человек планируют автоматически преобразовать во взносы в ПДС, следует из законопроекта, который в начале ноября 2026 года одобрила правительственная комиссия. Исполнительный директор ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» Евгений Якушев считает, что дальнейшие изменения документа будут преимущественно техническими.

После перевода средства останутся под управлением НПФ. Накопления «молчунов» получит фонд с государственным участием под контролем ВЭБа. При этом доступ к деньгам в ПДС будет мягче, чем в системе обязательного пенсионного страхования.

«Люди перестанут быть застрахованными лицами и станут клиентами НПФ, а гарантии в ПДС устроены иначе, чем в ОПС», — отметил Евгений Якушев. По его мнению, эти различия необходимо разъяснить участникам до автоматического перевода.

Взносы за 2014–2026 годы уже направили в страховую часть пенсии и преобразовали в пенсионные баллы. Ранее сформированные накопления за 12 лет заморозки не изымались: мораторий касался только новых обязательных отчислений.