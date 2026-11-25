Колонии будут ежегодно передавать ФНС сведения об осужденных
Налоговые уведомления и требования об уплате задолженности планируют направлять заказными письмами непосредственно в колонии и СИЗО. Новый порядок должен заработать с июля 2027 года.
Колонии и СИЗО будут ежегодно передавать налоговой сведения об отбывающих наказание. До августа учреждения должны будут сообщать, кто находился у них по состоянию на июль. На отдельный запрос инспекции потребуется ответить в течение пяти дней.
Это следует из проекта приказа ФНС, с которым ознакомились «Известия».
В отчет включат осужденных, зарегистрированных по месту пребывания или поставленных на миграционный учет. Учреждения передадут ФИО, ИНН, СНИЛС, дату рождения, гражданство и реквизиты удостоверения личности. Сведения поступят в региональное управление ФНС по месту нахождения колонии или СИЗО либо в запросивший их налоговый орган.
Уведомления и требования об уплате долга будут направлять заказными письмами в учреждение, даже если у осужденного есть личный кабинет ФНС. Письмо станут считать полученным на десятый день после отправки. Это позволит точнее определять срок возникновения обязанности по уплате и обоснованность начисления пеней.
Заплатить налог смогут родственники без доверенности по ИНН осужденного. Другой вариант — перечислить деньги с его лицевого счета по письменному заявлению начальнику учреждения. Сейчас уведомления нередко приходят по прежнему адресу или остаются непрочитанными в личном кабинете, из-за чего задолженность и пени могут выявиться уже после освобождения.
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