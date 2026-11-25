Из документа исчезли упоминания об анонимности и обезличенности данных. В «Яндексе» заявили, что поправки носят технический характер.

Объем и цели обработки данных в «Яндекс Браузере» остались прежними, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Новая редакция лицензионного соглашения датирована 1 октября 2026 года. Поправки внесли в раздел 5 «Прочие условия и уведомления».

«Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом», — пояснили в компании.

Браузер не стал собирать больше информации или дополнительно связывать ее с конкретными пользователями. Данные нужны для работы браузера и его функций, а статистика помогает находить ошибки, повышать стабильность и удобство продукта.

Возможности управления данными также не изменились. Пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики и управлять сохраненной информацией в настройках браузера.