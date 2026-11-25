По итогам девяти месяцев 2026 года совокупный результат региональных бюджетов сменился с дефицита на профицит. Однако он остается значительно ниже уровня 2024 года.

Совокупный профицит бюджетов регионов России за девять месяцев 2026 года составил 28,5 млрд рублей. За тот же период 2025 года регионы зафиксировали дефицит в 149,3 млрд рублей.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обзор «Эксперт РА».

Показатель существенно уступает результату за три квартала 2024 года. Тогда профицит региональных бюджетов достиг 849,1 млрд рублей.

Наибольший профицит в январе — сентябре 2026 года сложился в Москве — 241 млрд рублей. Далее следуют Татарстан с 86,5 млрд рублей и Красноярский край с 31,3 млрд рублей.

Крупнейший дефицит зафиксирован в Иркутской области — 39,4 млрд рублей. В ХМАО он составил 37,2 млрд рублей, в Нижегородской области — 31,1 млрд рублей.