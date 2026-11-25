Подать требование кредитору нужно будет в течение 60 дней после введения режима ЧС. Правительственная комиссия предложила увеличить срок каникул с трех до шести месяцев.

Малый и средний бизнес, а также самозанятые смогут повторно оформить кредитные каникулы при введении режима ЧС в регионе, сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин. Правительственная комиссия одобрила законопроект при условии его дальнейшей доработки.

Для получения отсрочки заемщику потребуется подтвердить, что чрезвычайная ситуация затронула место его нахождения, проживания или ведения бизнеса. Обратиться к кредитору нужно будет в течение 60 дней с момента введения ЧС.

Продолжительность каникул заемщик сможет определить самостоятельно. Первоначально предлагался срок до трех месяцев, но правительственная комиссия рекомендовала увеличить его до шести месяцев. Льготу также могут распространить на пострадавших от террористических актов.

Механизм планируют встроить в действующую систему кредитных каникул для бизнеса с лимитами по суммам кредитов для разных категорий заемщиков. Во время отсрочки проценты по кредиту продолжат начисляться.