Новый список может вступить в силу 23 января 2027 года, когда полномочия по его утверждению перейдут от Минтруда к МВД. Содержание перечня не изменится.

Новый перечень профессий иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, предлагается утвердить взамен действующего приказа Минтруда от 03.04.2025 № 172н. Проект приказа МВД опубликован на портале проектов НПА.

В проект включен 31 пункт вместо нынешних 29. Разница связана только с изменением нумерации после прежних корректировок, состав профессий останется прежним.

В список войдут, в частности, аналитики больших данных в промышленности, астрофизике и генетике, программисты в сфере беспилотных транспортных средств и сборщики корпусов металлических судов. Также в нем останутся корреспонденты отдельных СМИ, прессовщики на гидропрессах и другие специалисты.

Для получения ВНЖ в упрощенном порядке иностранец должен не менее года работать по профессии из перечня. В течение этого периода работодатель должен начислять за специалиста страховые взносы.