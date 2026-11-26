С 1 января 2027 года для расчетов бизнеса в цифровых рублях будут действовать разные тарифы. Комиссия за перевод между компаниями будет фиксированной, а за прием оплаты от физлиц — зависеть от суммы платежа.

С 1 января 2027 года перевод в цифровых рублях между компаниями будет стоить 15 рублей за операцию. Тариф устанавливает Банк России. Сумма перевода на комиссию не влияет: за перевод 10 тыс. рублей и за перевод 100 тыс. рублей плата будет одинаковой.

За прием оплаты от физлиц тариф составит 0,3% от суммы платежа, максимум 1 500 рублей. Для оплаты жилищно-коммунальных услуг действует отдельный тариф — 0,2%, максимум 10 рублей.

👩‍💻 Больше о том, что расчеты в цифровых рублях изменят для бизнеса и бухгалтеров, расскажет генеральный директор аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», основатель онлайн-школы для бухгалтеров и финансовых директоров «Школа бизнеса ЮлБи» Оксана Каверина.

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