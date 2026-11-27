При проверке доходов ИП и связанных с ними компаний налоговая может использовать данные касс, эквайринга и маркетплейсов. Особое внимание — выручке, которую распределяют между бизнесами на разных налоговых режимах.

Если связанные компании и ИП работают на УСН, патенте и общей системе налогообложения, инспекция может проверить, как между ними распределяется выручка. Сведения о продажах можно сопоставить по кассовым чекам, данным операторов фискальных данных, эквайринга и маркетплейсов. Если инспекция выявит дробление бизнеса, доначисления могут затронуть и страховые взносы.

Часть рисков видна еще до выездной проверки. Поводом для более пристального анализа могут стать расхождения в данных по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам. С помощью АСК НДС-2 инспекторы также могут проследить цепочки контрагентов на три-четыре звена.

👨‍💻 Подробнее о том, как налоговая выявляет схемы и какие операции могут привлечь внимание инспекции в 2027 году, расскажет заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер по налоговой практике и антикризисной защите бизнеса юридической фирмы «Легикон-Право» Дмитрий Ряховский.

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