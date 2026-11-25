Система идентифицирует автомобиль по совокупности визуальных признаков, даже если его госномер закрыт или не распознается. Для этого создается цифровой отпечаток транспортного средства.

Автомобили с закрытыми или нечитаемыми номерами будут распознавать с помощью искусственного интеллекта, сообщила заместитель председателя правления «Автодора» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова. Технология сопоставляет машину с транспортными средствами, которые ранее проезжали по дорогам госкомпании.

«По совокупности визуальных признаков система может определить, что автомобиль с закрытым или нечитаемым номером соответствует машине, которая ранее уже проезжала по нашим дорогам», — пояснила Эркенова.

На начальном этапе «Автодор» обрабатывал небольшое количество записей и проверял каждую вручную. По словам Эркеновой, ошибок при такой проверке не выявили.

Технология также нужна для случаев, когда номер не распознается из-за погодных условий. Сейчас в такой ситуации пользователю может не поступить начисление за проезд по платной дороге.