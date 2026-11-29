Расширить перечень родственников для оформления вычета предложили депутаты Госдумы от КПРФ. Парламентарии разработали соответствующий законопроект. Изменения планируют внести в статью 219 НК.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас внуки не могут получить вычет за лечение бабушек и дедушек, даже если остаются их единственными родственниками.

«У внуков права на вычет нет, и это очень несправедливо. Тем более у нас в России много людей, для которых их бабушки и дедушки фактически были родителями», — заявил один из авторов проекта, депутат Госдумы Георгий Камнев.

Сейчас налогоплательщик может включить в социальный вычет расходы на собственное лечение, а также лечение супруга или супруги, родителей и детей до 18 лет. Для детей, которые учатся очно, возрастной предел составляет 24 года.