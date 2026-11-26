Что указать в разделе 3 РСВ за 9 месяцев по директору без зарплаты.

Как заполнить 3 раздел РСВ за 3 квартал, если организация работала на УСН с единственным сотрудником – гендиректором, которому не выплачивалась зарплата, и перешла на АУСН с 1 августа 2026 года,— ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

РСВ за 9 месяцев нужно сдать – это последний период на УСН (январь–июль). За периоды на АУСН РСВ не подается, в т.ч. нулевой (ч. 2 ст. 18 Закона № 17-ФЗ).

Оксана Мочалкина «Раздел 3 — один блок на директора. В подразделе 3.2.1 заполняется только колонка за июль (нарастающим итогом): база 189 651 руб., взносы 56 895,30 руб. (МРОТ 27 093 × 30% × 7 месяцев). Колонки за август и сентябрь — прочерки.»

Взносы по июль: сумма – 56 895,30 руб. за январь–июль (по 28-е число следующего месяца), плюс уведомления по ЕНС за эти месяцы.

Это предусмотрено п. 1 ст. 421 НК РФ в ред. Закона № 425-ФЗ (взносы с МРОТ за директора с 2026 года), ФНС давала разъяснения в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11507.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.