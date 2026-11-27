Какое уведомление нужно подать, чтобы после автоУСН не оказаться на ОСНО.

ООО не вело деятельность в 2026 году, поэтому перешли на АУСН. Теперь компания планирует начать деятельность и принять на работу сразу более 5 человек сотрудников (с 1 декабря).

Какой порядок действий, нужно ли подать уведомление в налоговую – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если с 1 декабря будет работать 6 и более человек (учитываются и оформленные по ГПХ без статуса ИП/самозанятого), право на АУСН утрачивается с 1 декабря 2026 года — с первого числа месяца нарушения.

Что нужно сделать:

1. Подать уведомление об утрате права на АУСН до 15 января 2027 года, но лучше не тянуть и сделать в декабре. Подается через ЛК АУСН на сайте ФНС (раздел «Профиль» — «Сняться с режима АУСН» — «Нарушение условий применения режима») или через уполномоченный банк. Указывают дату нарушения и причину — превышение численности.

2. Одновременно подать уведомление о переходе на УСН с 01.12.2026 и сразу выбрать объект — «доходы» или «доходы минус расходы». В том же разделе ЛК есть опция «Перейти на УСН».

Оксана Мочалкина «Это ключевой шаг: если его пропустить, с 1 декабря вы автоматически попадете на ОСНО с НДС 22% и налогом на прибыль, а на УСН до конца года вернуться уже не получится.»

3. Проверить в личном кабинете, что ФНС переключила вас на УСН с 1 декабря 2026, а не на ОСНО.

Как считать среднюю численность: это не количество людей и не количество ставок. Правила Росстата (П-4) предусматривают такой учет:

неполная ставка по трудовому договору — пропорционально отработанному времени: два человека на полставки = 1 единица;

внешние совместители — так же пропорционально;

внутренний совместитель — один раз, как один человек;

сокращенный день по инициативе работодателя или по закону — как целая единица;

физлица по ГПХ (не самозанятые/ИП) — как целые единицы за каждый день договора;

декретницы и самозанятые по ГПХ — не считаются.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.