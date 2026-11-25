Сотрудник сможет временно работать у другого работодателя, сохранив трудовой договор по основному месту работы. Для перевода нужны направление центра занятости и письменное согласие работника.

Правительство продлило до 1 января 2028 года действие специальных правил, по которым сотрудников можно временно переводить к другому работодателю. Прежний срок истекал 1 января 2027 года. Изменения утвердили постановлением от 23.11.2026 № 1557.

Временный перевод возможен в двух случаях: если работодатель сообщил центру занятости о приостановке производства или если другой работодатель подал запрос на временный перевод работников. В предложении центра занятости указывают должность, условия труда и оплаты.

Если сотрудник согласится на перевод, он может заключить с принимающим работодателем срочный трудовой договор. Его можно продлить по соглашению сторон до 1 января 2028 года с согласия первоначального работодателя.

На время перевода действие первоначального договора приостанавливается. Он возобновляется со следующего рабочего дня после прекращения срочного договора, в том числе при его досрочном расторжении.