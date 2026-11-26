Доходность длинных ОФЗ впервые более чем за полтора года достигла 17%. Заявления Минфина о сокращении годовой программы заимствований на 0,5 трлн рублей не поддержали долговой рынок.

Спрос на аукционах по размещению двух выпусков ОФЗ с фиксированным купоном 25 ноября 2026 снизился до 143 млрд рублей, следует из результатов торгов. Это на 20 млрд рублей меньше, чем неделей ранее. Участники рынка опасаются нового повышения ключевой ставки.

Минфин разместил облигации на 95,8 млрд рублей, улучшив результат предыдущей недели на треть. Для привлечения этой суммы ведомству пришлось заметно увеличить премию к доходности бумаг на вторичном рынке. Об этом пишет «Коммерсант».

Минфин удовлетворил почти 67% поданных заявок. На двух предшествующих аукционах этот показатель составлял 43–49%.