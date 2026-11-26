Власти готовят единые правила игры для автономных ИИ-агентов и оборота данных в рамках новой стратегии цифровизации до 2036 года.

Проект Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ до 2036 года внесли в правительство. Документ также обсудили с бизнесом на заседании рабочей группы в ЦСР 23 ноября 2026.

Стратегия предусматривает единый подход к обороту данных и их более тесную интеграцию с государственными системами. Власти также намерены устранить правовые пробелы, которые могут возникнуть из-за развития автономных агентов — систем искусственного интеллекта, выполняющих задачи без участия человека, но под его контролем. Об этом пишут «Ведомости».

Цели цифровизации определены для 16 ключевых сфер, включая здравоохранение, образование, сельское хозяйство, ЖКХ, медиа и рынок труда. Отдельный блок посвящен продвижению российских цифровых платформ на зарубежные рынки.

Документ разрабатывали 17 рабочих групп под руководством заместителя главы администрации президента Максима Орешкина. После утверждения администрацией президента стратегию представят президенту России Владимиру Путину.