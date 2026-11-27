Обязанность отменят для тех, кто нанимает иностранцев для личных и домашних нужд без ведения бизнеса. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Физлица, которые нанимают иностранцев для личных, домашних и других подобных нужд, не будут сообщать об этом в миграционную службу, следует из приказа МВД от 22.10.2026 № 857. В таких случаях уведомить ведомство о трудоустройстве должны сами иностранные работники.

Обязанность подавать уведомления о заключении трудовых договоров и ГПД сохранится у организаций, ИП, нотариусов и адвокатов. Требование также продолжит действовать для других лиц, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации.

МВД скорректировало порядок уведомления о заключении и прекращении трудовых договоров и ГПД с иностранцами, утвержденный приказом от 12.05.2026 № 290. Изменения связаны с новой редакцией статьи 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, внесенной законом от 26.07.2026 № 241-ФЗ. Обновленный порядок вступит в силу 1 января 2027 года.