Уточненные уведомления получат собственники, у которых изменится сумма налога. Подавать заявление на перерасчет не придется. Если налог уже уплачен, переплату учтут на едином налоговом счете.

ФНС пересчитает налог на имущество физлиц и земельный налог за 2025 год после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс. Госдума приняла законопроект № 617-9 в третьем чтении 24 ноября и направила его в Совет Федерации.

Поправки меняют порядок применения 10-процентного ограничения на ежегодный рост налога. Сейчас его снимают при изменении любых характеристик объекта. По новым правилам исключения сохранят для случаев, когда меняется площадь недвижимости или категория земли, а также когда изменение разрешенного использования или назначения участка увеличивает его кадастровую стоимость. При других изменениях сведений в ЕГРН ограничение продолжит действовать.

Налог по уточненному уведомлению нужно будет уплатить не позднее 28-го числа третьего месяца после месяца, в котором его сформировали. По сумме, которую пересчитают, задолженность по первоначальному сроку уплаты — 1 декабря 2026 года — не возникнет.

Тем же законопроектом предусмотрено распространить федеральные льготы по имущественным налогам на родителей и усыновителей участников СВО. Поправка будет применяться начиная с налогового периода 2022 года.