Новые ставки планируют ввести с 1 января 2027 года. Законопроект уже одобрили в Госдуме в третьем чтении.

Госпошлина за регистрацию права собственности компании на объект с кадастровой стоимостью до 30 млн рублей составит 60 тыс. рублей, следует из одобренного Госдумой законопроекта. Если объект стоит дороже 30 млн рублей, пошлина составит 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 1,5 млн рублей.

В 2026 году за регистрацию недвижимости стоимостью до 22 млн рублей компании платят 44 тыс. рублей. Для более дорогих объектов действует ставка 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 1 млн рублей.

Пошлина за постановку построенной, созданной или образованной недвижимости на кадастровый учет увеличится с 22 до 60 тыс. рублей. При одновременном кадастровом учете и регистрации права компаниям придется заплатить 120 тысяч рублей вместо 66 тыс. рублей.