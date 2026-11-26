Во время такого визита можно уточнить, какие требования действуют для компании, и получить рекомендации по устранению недочетов.

Малое предприятие может само подать заявление о профилактическом визите надзорного органа. Об этом в интервью «Клерку» рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.

«Во время такого визита предприниматель может показать инспектору, как у него организована работа, уточнить требования, получить рекомендации и самостоятельно исправить недочеты», — пояснила Сизова.

Для вопросов о налогах и банковских счетах действуют отдельные процедуры. По мнению омбудсмена, ведомству или банку стоит сразу объяснять, что именно вызвало вопросы, какие документы помогут разобраться и в какой срок нужно их представить.

Понятные правила помогают бизнесу планировать работу и расходы. Как сделать взаимодействие предпринимателей с государством более предсказуемым, обсудят 30 ноября на секции «Экономика счастья» Форума бизнес-омбудсмена Москвы.

Подробнее читайте в интервью: «„Выгорание одного человека отражается на работе всей команды“: бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова о риске, который не видно в отчетности».