От даты вступления нового правила в силу и времени на подготовку зависят расходы компании, договоренности с партнерами и планы команды.

При введении новых требований бизнесу важно заранее знать, кого они коснутся, когда начнут действовать и сколько времени будет на подготовку. Об этом в интервью «Клерку» рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова.

«Когда смысл правила приходится выяснять уже в ходе работы, даже осторожный расчет становится ненадежным», — отметила Сизова.

По ее наблюдениям, неопределенность особенно остро ощущают собственники, которые отвечают перед командой за планы на год вперед. Понятные сроки и условия помогают им заранее рассчитать расходы и объяснить сотрудникам, что компания сможет себе позволить.

О том, как предсказуемость решений государства влияет на работу бизнеса, Татьяна Сизова планирует поговорить 30 ноября на секции «Экономика счастья» в рамках Форума бизнес-омбудсмена Москвы. Участники обсудят, какие шаги бизнес и государство могут предпринять уже в 2027 году.

Подробнее читайте в интервью: «„Выгорание одного человека отражается на работе всей команды“: бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова о риске, который не видно в отчетности».