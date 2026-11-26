Всего правительственная АНО проверила 20 торговых марок пищевой алюминиевой фольги. Только девять марок, включая Paclan, Ozon fresh и «Ашан» полностью удовлетворили организацию.

Роскачество проверило 20 торговых марок пищевой алюминиевой фольги и выявило нарушения у ряда производителей. У двух марок — Laima Home и «Вкусный дом» — превышена допустимая норма 0,5 мг/дм³ миграции алюминия в продукты. «Вкусный дом» провел внутреннюю проверку, согласился с исследованием и решил прекратить выпуск фольги, а остатки на складах маркетплейса — вывезти и утилизировать.

У шести марок обнаружили неполную или отсутствующую маркировку (Khrom Home, «Илюша», «Настюша», «Пчелка», Rolle и Setta), а у семи длина фольги в рулоне не соответствовала заявленной («Вкусный дом», Setta, Khrom Home, «Илюша», «Настюша», «Пчелка» и Rolle): расхождение достигало 67%, сообщает РИА Новости.

Девять марок фольги, по словам Роскачества, полностью соответствуют обязательным требованиям и опережающим стандартам и могут претендовать на «Знак качества»: «Горница», Paclan, Lomberta, Ozon fresh, Master Fresh, Paterra, «Ашан», «Лента» и Fine Life.

Исследование проводилось по 26 показателям безопасности, качества и маркировки.

Потребителям Роскачество рекомендовало выбирать пищевую алюминиевую фольгу толщиной 11–12 мкм, не использовать ее в микроволновой печи и не запекать в ней кислые, соленые и маринованные продукты.

Требования к пищевой алюминиевой фольге устанавливает технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769). Добровольная сертификация «Знак качества» регулируется ст. 21 закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ.