Срок отсчитывается со дня истечения срока уплаты акциза по соответствующей операции. Период отражения вычета зависит от того, когда налогоплательщик выполнил установленные НК условия.

Налогоплательщик может подать декларацию по акцизу на фармацевтическую субстанцию спирта этилового в любой день после окончания отчетного налогового периода, но не позднее предельного срока, напомнила ФНС. В декларации отражают операцию по получению фармсубстанции и документально подтвержденный вычет начисленного по ней акциза.

Если условия из п. 11.1 ст. 200 и п. 11.1 ст. 201 НК выполнены до предельного срока подачи декларации, вычет можно заявить за период, в котором была получена фармсубстанция.

Если условия выполнены позднее, вычет отражают в декларации за период их выполнения или за последующий период. Наличие в этом периоде облагаемых операций по получению фармсубстанции значения не имеет.

Вычет можно применить при подаче соответствующей декларации в пределах трех лет со дня истечения срока уплаты акциза по операции.