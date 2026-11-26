За пять месяцев 2026 года на автоупрощенку перешли сотни тысяч компаний и ИП. Параметры спецрежима не будут менять до конца 2027 года.

Число налогоплательщиков на АУСН достигло 444 тыс. За пять месяцев 2026 года показатель вырос в десять раз: по итогам 2025 года спецрежим применяли 43,1 тыс. налогоплательщиков.

Рост продолжится, считает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. По ее прогнозу, к концу 2026 года АУСН могут применять 700–900 тыс. налогоплательщиков. При прямой интеграции режима с маркетплейсами их число может приблизиться к 1 млн. Об этом пишет РБК.

Менять условия АУСН до завершения эксперимента в конце 2027 года не планируют, сообщили в Минфине.

«В течение срока проведения эксперимента параметры режима не могут быть скорректированы как в части увеличения налоговых ставок, так и уменьшения предельного размера доходов», — подчеркнули в ведомстве.

Главным фактором роста стал льготный порядок по НДС, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. С 2026 года организации на обычной УСН становятся плательщиками НДС при доходе от 20 млн рублей, тогда как лимит доходов для применения АвтоУСН составляет 60 млн рублей.