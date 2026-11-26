Затраты компаний растут быстрее поступлений во многом из за обслуживания долгов, но нельзя сводить текущее состояние бизнеса только к влиянию налоговых изменений, считает Даниил Егоров.

Доходы бизнеса растут на 11%, а расходы увеличиваются на 14%, во многом из-за процентов по кредитам и кредиторской задолженности. Об этом рассказал глава налоговой службы Даниил Егоров.

В структуре расходов чаще всего фигурируют проценты по различным видам долгов, включая кредиторскую задолженность и кредитные обязательства перед банками. При этом глава ФНС указал на связь этой ситуации с жесткой денежно кредитной политикой.

«Потому что, например, если мы сопоставляем доходы и расходы, то видим, что если доходы растут на 11%, то расходы растут на 14%. Там чаще всего "сидят" проценты — по тем или иным видам долгов, будь то кредиторка или непосредственно долженствование компании по кредитам», — заявил Даниил Егоров.

Оценивая состояние бизнеса в целом, он отметил, что показатели зафиксировались на определенных уровнях, а говорить об однозначном влиянии исключительно налоговых изменений или об их полном отсутствии нельзя.