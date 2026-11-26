Клиенты банка уже могут открывать брокерские счета прямо в приложении, торговать российскими акциями, облигациями и паевыми фондами, а также за несколько минут подтверждать статус квалифицированного инвестора.

Ozon открыл инвестиционное направление бизнеса. В приложении Ozon Банка розничные инвесторы уже могут открыть брокерский счет, покупать акции Московской биржи, облигации и фонды, а в будущем компания планирует добавить ИИС, ЦФА, валютный и срочный рынки.

На старте клиентам доступны все акции фондовой секции Мосбиржи, больше тысячи облигаций разных эмитентов, а также десятки БПИФ и ЗПИФ. Для большинства бумаг тестирование не требуется, но для отдельных инструментов нужен статус квалифицированного инвестора — его можно подтвердить прямо в приложении за несколько минут по документам.

Базовая комиссия за операции составляет 0,3%, для премиальных клиентов Ozon Банка Ultra действует тариф от 0,03% до 0,05% с сопровождением персонального менеджера.

«Наша задача дать клиентам максимально широкий выбор, а также удобный и понятный функционал, поэтому даже на старте проекта мы уже предлагаем большинство возможностей рынка и в ближайший год планируем развивать дополнительные важные для инвесторов сервисы», — рассказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Без комиссии за покупку и продажу инвесторы могут торговать пятью биржевыми фондами от УК «Озон управление активами» — «Всегда в плюсе», «Государственные облигации», «Корпоративные облигации», «Акции российских компаний» и «Валютные облигации РФ» (плата за обслуживание фондов составляет от 0,67% до 0,85%). Линейку БПИФ в ближайшее время расширят.

В планах финтеха — запуск ИИС, цифровых финансовых активов от «Озон Капитала» и других эмитентов, доступа к срочному и валютному рынкам Мосбиржи, маржинальной торговли и кредитования под залог портфеля для клиентов Ultra. Необходимые лицензии ЦБ у Ozon Банка уже есть: брокерскую он получил в декабре 2025 года, депозитарную — в феврале 2026 года, а также вошел в реестр операторов информационных систем.