Рекламу услуг по приему и сопровождению родов на дому, в бассейнах или на природе без участия медиков с лицензией и нужной квалификацией собираются полностью запретить.

26 ноября 2026 года группа депутатов Госдумы внесла законопроект с поправками в статью 7 закона «О рекламе», который запрещает продвижение услуг по организации и сопровождению родов вне медорганизаций и без участия квалифицированного медработника. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Инициативу подготовили депутаты во главе с Леонидом Слуцким. Поправки дополняют перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается: под запрет попадут предложения по организации или сопровождению родов вне стационарных условий оказания медпомощи и без непосредственного участия медицинского работника с соответствующей квалификацией и правом на меддеятельность.

В пояснительной записке авторы отмечают, что в интернете, соцсетях и блогах распространяются платные предложения об индивидуальном сопровождении, акушерской поддержке, «свободных» или «лотосовых» родах, а также родах на дому, в ванне, надувном бассейне или на природе.

При этом из рекламы не всегда ясно, есть ли у исполнителя медицинское образование и лицензия, а общие нормы о достоверности рекламы не перекрывают риски для жизни и здоровья матери и ребенка при внезапных осложнениях — например, кровотечении, эклампсии, отслойке плаценты или асфиксии новорожденного.

В качестве примера опасности таких практик авторы приводят уголовное дело в Москве, где в сентябре 2026 года суд вынес приговор женщине без медицинского образования и лицензии: после домашних родов в надувном бассейне в декабре 2025 года новорожденный скончался, а фигурантка получила три года и шесть месяцев лишения свободы и штраф 300 тыс. рублей. Также в записке упомянуты трагические случаи обнаружения новорожденных после домашних родов в Красноярске в феврале 2025 года и в Крыму в сентябре 2024 года.