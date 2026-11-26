Законодателю предстоит определить, какие доплаты начислять сверх МРОТ и как применять районные коэффициенты к заработку осужденных. Дела двух заявителей пересмотрят после внесения поправок.

Конституционный суд признал ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ частично не соответствующей Конституции. Во взаимосвязи с нормами ТК РФ и законом о северных гарантиях эта норма оставляет неясным порядок оплаты труда осужденных к принудительным работам. Решение закреплено в постановлении КС от 24 ноября 2026 года № 67-П.

Поводом стали жалобы Дмитрия Жилкина и Дениса Лузинова. Жилкин оспаривал включение доплаты за вредные или опасные условия труда в зарплату на уровне МРОТ и порядок оплаты работы в выходные и праздники. Лузинов оспаривал расчет зарплаты без районных коэффициентов и процентных надбавок за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.

КС указал на пробел в законодательстве: из действующих норм нельзя однозначно определить, как учитывать компенсационные выплаты при расчете МРОТ и применять районные коэффициенты к зарплате осужденных. Суд обязал федерального законодателя внести изменения. Судебные решения по делам Жилкина и Лузинова пересмотрят на основании будущих поправок.