Самостоятельно подавать уведомление по-прежнему нужно будет иностранцам, которых граждане России нанимают для личных или домашних нужд. МВД обновило форму и порядок ее подачи.

С 1 января 2027 года иностранцы и лица без гражданства, работающие по патенту в организации или у ИП, будут освобождены от подачи уведомления о трудовой деятельности. Исключение также касается работы у частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и других лиц, перечисленных в абз. 1 п. 1 ст. 13.3 закона № 115-ФЗ. Изменения утвердили приказом МВД от 20.10.2026 № 844.

Если гражданин России нанял иностранца для личных или домашних нужд по устному договору ГПХ, в пункте 11 обновленной формы нужно указать сведения о заказчике: ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес фактического проживания и контактный телефон.

Уведомление можно подать в подразделение по вопросам миграции, выдавшее патент, лично или через уполномоченную организацию. Его также можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде через «Госуслуги».

Поправка касается уведомления, которое подает сам иностранный работник. Уведомление работодателя о заключении или прекращении договора регулируется отдельным приказом МВД.