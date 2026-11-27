Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе срока вступления новых правил с 27 июля на 1 января 2027 года. Механизм позволит урегулировать долги до возбуждения дела о банкротстве.

Срок вступления в силу правил добанкротной санации предлагают перенести на 1 января 2027 года, следует из карточки законопроекта. Сейчас закон о комплексном регулировании института банкротства, одобренный Госдумой в июле 2026 года, должен начать действовать 27 июля 2027 года.

Соглашение позволит использовать разные способы восстановления платежеспособности бизнеса.

«Соглашение о санации может включать в себя различные меры — такие, как отсрочка, рассрочка обязательств, новация долга в ценную бумагу, в том числе в акции должника, дисконтирование долга, погашение долга имуществом должника и так далее», — пояснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Предусмотрены адресная и комплексная санации. Первая заключается с одним или несколькими кредиторами. Комплексная санация будет доступна компаниям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд рублей при участии независимых кредиторов, на которых приходится более 50% совокупных требований без учета налоговых обязательств.