ВВП России в январе — сентябре 2026 года увеличился на 0,8% год к году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Кабинет министров рассматривал отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев.

«Вопреки различным вызовам движение идет вперед с сохранением акцента нашей политики на укреплении высокотехнологичных отраслей, которые дают большую добавленную стоимость», — заявил Михаил Мишустин.

Одним из локомотивов роста он назвал машиностроение.

В третьем квартале 2026 года российская экономика выросла на 1% в годовом выражении после увеличения на 1,3% во втором квартале, следует из предварительной оценки Росстата. Минэкономразвития допускает, что годовой рост может превысить действующий прогноз в 0,6%.

Банк России в октябре уточнил прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5–1% вместо прежних 0–1%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что по итогам года экономика вырастет в пределах 1%.