С 1 апреля 2027 года формирование накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования предлагается прекратить. Неназначенные накопления автоматически переведут в программу долгосрочных сбережений.

Формирование накопительной пенсии застрахованных лиц прекратится с 1 апреля 2027 года, если законопроект примут окончательно. Соответствующие поправки Госдума одобрила в первом чтении.

Средства тех, кому еще не назначили выплаты за счет пенсионных накоплений, переведут в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов. Их учтут как единовременный взнос на счетах долгосрочных сбережений. Перевод проведут автоматически в силу закона.

Получить деньги можно будет не только после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Право на выплаты также возникнет через 15 лет со дня перевода средств в ПДС. При особых жизненных ситуациях участник сможет потребовать от фонда выплату выкупной суммы.

Участники смогут пополнять накопления собственными взносами по договору долгосрочных сбережений. Законопроект также предусматривает господдержку до 36 тыс. рублей в год и налоговые вычеты до 400 тыс. рублей в год.