МИД РФ опубликовал официальное соглашение об учреждении организации, которое вступает в силу 26 ноября 2026 года. Новая межправительственная структура использует ООН как центральную площадку и объединяет государства для развития ИИ-технологий. Депозитарий соглашения — правительство КНР.

Россия вошла в число 29 государств — первоначальных подписантов соглашения об учреждении организации. Документ подписан 16 июля 2026 года в Шанхае. Впоследствии число подписантов достигло 38. Правительство РФ приняло соглашение постановлением № 1532, вступившим в силу 26 ноября 2026 года. Депозитарием соглашения выступил Китай.

WAICO работает с опорой на ООН как центральную площадку. Она будет помогать странам обмениваться опытом и технологиями в сфере ИИ, согласовывать национальные стратегии, запускать совместные научные и образовательные проекты, а также внедрять ИИ в промышленность, медицину и другие отрасли.

Россия также продвигает свои подходы к управлению ИИ в рамках Глобального диалога ООН, БРИКС, ШОС и АСЕАН, а также двусторонних и региональных форматов сотрудничества.

С 1 сентября 2026 года в России действует закон об ИИ от 26.07.2026 № 243-ФЗ.