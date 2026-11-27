Пилотный проект планируют начать до конца 2026 года. Гуманоиды будут переносить заказы от входа в здание до рабочих мест сотрудников.

До конца 2026 года «Яндекс» собирается запустить доставку человекоподобными роботами. На первом этапе пилотный проект охватит четыре локации.

Гуманоиды будут работать вместе с роботами-доставщиками «Яндекса». Ровер привезет товар ко входу в здание, после чего человекоподобный робот доставит заказ получателю внутри. Такая схема позволит преодолевать лестницы и пороги, недоступные для роверов. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Использовать гуманоидов на улице компания пока не планирует. По оценке источника издания, до такого этапа придется ждать еще несколько лет.