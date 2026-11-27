«Яндекс» запустит доставку человекоподобными роботами в четырех локациях
Пилотный проект планируют начать до конца 2026 года. Гуманоиды будут переносить заказы от входа в здание до рабочих мест сотрудников.
До конца 2026 года «Яндекс» собирается запустить доставку человекоподобными роботами. На первом этапе пилотный проект охватит четыре локации.
Гуманоиды будут работать вместе с роботами-доставщиками «Яндекса». Ровер привезет товар ко входу в здание, после чего человекоподобный робот доставит заказ получателю внутри. Такая схема позволит преодолевать лестницы и пороги, недоступные для роверов. Об этом пишет «Коммерсант».
«Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Использовать гуманоидов на улице компания пока не планирует. По оценке источника издания, до такого этапа придется ждать еще несколько лет.
Неужели все эти устройства дешевле чем иностранный высококвалифицированный специалист из Андижана?