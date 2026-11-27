Бесплатное тестирование обязательно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 7 из 8 вопросов.

Покупать криптовалюты через российского брокера или криптообменник инвесторы смогут только после проверки знаний, следует из утвержденных Банком России базовых стандартов защиты прав клиентов. Требование распространяется на всех инвесторов независимо от их статуса.

Тест включает восемь вопросов о регулировании криптовалют, особенностях разных видов криптомонет, информационной безопасности, рисках блокировки операций и волатильности курса. Если инвестор не сдаст тест с первого раза, он сможет пройти его повторно в тот же день. Вопросы при этом не должны повторяться, а посредникам запрещено раскрывать правильные ответы.

Результат тестирования действует один год. Срок отсчитывается со дня проверки знаний или с момента последней сделки — в зависимости от того, какое событие произошло позднее.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только ограниченный перечень криптовалют. Годовой лимит операций через одного посредника составит 300 тыс. рублей.