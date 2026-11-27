Новый лимит начнут применять с 1 января 2027 года. Его установили отдельно для каждого физлица нарастающим итогом с начала года.

Единая предельная величина базы для начисления страховых взносов составит 3 311 000 рублей, следует из постановления правительства. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Лимит рассчитали с учетом средней зарплаты в России на 2027 год, увеличенной в 12 раз. К полученной сумме применили коэффициент 2,3, установленный пунктом 5 статьи 421 НК.

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Также документ не может начать действовать до первого числа очередного расчетного периода по страховым взносам.