По данным исследования ВТБ, 65% россиян задавали финансовые вопросы нейросети, но более половины перепроверяли ее ответы, а почти половина затем обращалась к живым специалистам.

РЖД тестируют в главном центре управления ИИ-ассистента для руководителя, который способен сформировать пакет справок всего за 10–30 секунд, сообщил заместитель гендиректора компании Евгений Чаркин.

За первые десять месяцев 2026 года продажи подарочных карт «Золотого яблока» выросли на 30% в деньгах и на 25% в штуках (до 7,9 млн штук), причем 60% выручки пришлось на электронный формат, который показал рост на 30% против 20% у пластика.

Госкомпания «Автодор» не планирует переводить все платные дороги на безбарьерную систему «Свободный поток» (позволяющую оплачивать проезд без остановок по транспондеру или госномеру), так как не видит проблем, требующих полного отказа от привычных пунктов оплаты.

Mail открыла доступ к своим сервисам для внешних ИИ-агентов через новый MCP-сервер, научив их пересказывать письма, анализировать документы в «Облаке» и планировать онлайн-встречи в «Календаре».

Мошенники маскируются под визовые центры и турфирмы в сети, чтобы под видом ускоренного оформления загранпаспортов и виз забрать у граждан стопроцентную оплату и сканы документов для последующей кражи денег или втягивания в преступления, сообщили в МВД.

Сотни аккаунтов «знахарей» и «бабушек-травниц» в сети оказались автоматизированными нейросетевыми «фермами», за каждым профилем которых стоит группа мошенников, предупредила замруководителя проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

В Якутии возводят первую наземную атомную станцию малой мощности «Елена-АМ», электрическая мощность которой достигнет 400 кВт, а тепловая — 14 МВт, следует из стратегии развития Арктической зоны.

В преддверии Дня матери спрос на торты в России вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а средний чек достиг 3 491 рубля.

За последние два года штат московского метрополитена увеличился на 10%, причем только с начала 2026 года на работу в подземку пришли свыше 7,8 тыс. человек.

Большинство опрошенных россиян — 24% — собираются потратить на новогодний декор от 4 до 5 тыс. рублей, а еще 16% респондентов рассчитывают уложиться в 2–4 тыс. рублей, выяснили аналитики ЮMoney.

В «Авито Услугах» подсчитали, что чистка машины от снега обходится россиянам в среднем в 1 тыс. рублей, откапывание сугроба вокруг авто стоит около 1,5 тыс. рублей, а спрос на эти услуги за неделю подскочил на 21%.

Первый неофициальный ПК-порт GTA 6 выложили на торренты. Можно играть с частотой кадров не выше 25 FPS. В первые часы ее одновременно скачивали рекордные для России 16 тысяч человек.