Обслуживание дизельных автомобилей подорожало за год на 17,1%, бензиновых — на 12,5%. У электромобилей и гибридов средний чек немного снизился.

В 2026 году средний чек на ремонт и обслуживание дизельных автомобилей достиг 18,7 тыс. рублей, а бензиновых — 13 тыс. рублей, пишет «Известия» со ссылкой на сеть автосервисов Fit Service. В группе электромобилей и гибридов показатель снизился на 1,9%, до 6,7 тыс. рублей.

Рост цен в автосервисах участники рынка связывают с подорожанием запчастей и расходников, затратами на доставку, аренду и оплату труда. На средний чек влияет и возраст машин: чем старше автомобиль, тем чаще вместо замены одной детали нужен комплексный ремонт. У дизельных машин заметную часть расходов могут составлять топливная аппаратура, форсунки и системы очистки выхлопа.

«Большинство поломок развивается постепенно. Водитель замечает симптом и откладывает визит, а в итоге вместо замены одной детали приходится делать комплексный ремонт», — рассказал старший мастер-диагност автосервиса «РС автолаб» Михаил Морозов.

Среди частых причин обращения в сервис Морозов назвал перегрев двигателя, скрип тормозов, стук в подвеске и плавающие обороты. Чтобы сократить риск дорогого ремонта, он советует не откладывать диагностику при первых признаках неисправности и соблюдать сроки замены масла и фильтров.