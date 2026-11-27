Госдума одобрила передачу ФНС сведений о признаках регулярного дохода от переводов. Правительство утвердило предельную базу по страховым взносам на 2027 год, а Соцфонд сообщил, кто получит январскую пенсию еще в декабре.

Минфин предложил пошлину на импортные деликатесы, а Еврокомиссия — новые ограничения на туристические визы для россиян. Подробности этих и других событий недели — в нашей подборке.

💳 ФНС получит новое основание запрашивать выписки по счетам граждан

Госдума приняла поправки, по которым ЦБ будет передавать ФНС сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других физлиц. На основании этих сведений налоговая сможет запросить выписку у банка. Механизм рассчитан на операции с 2027 года. Минфин назвал 2,4 млн рублей в год одним из критериев для передачи данных о рисковых операциях и уточнил, что семейные переводы новый контроль не затронет. Конкретные признаки ЦБ и ФНС определят в соглашении.

📊 Предельную базу по страховым взносам на 2027 год установили на уровне 3,311 млн рублей

Правительство утвердило единую предельную базу по страховым взносам в размере 3 311 000 рублей. С 1 января 2027 года работодатели будут считать ее отдельно по каждому физлицу нарастающим итогом с начала года.

🧾 ФНС назвала НДС основным источником роста налоговых поступлений

За десять месяцев 2026 года в бюджетную систему поступило 54,6 трлн рублей — на 5,4 трлн рублей больше, чем годом ранее. Основной прирост обеспечил НДС. По оценке ФНС, поступления по этому налогу по итогам года могут вырасти на 32,5–33%.

🛒 Опасные маркированные товары предложили блокировать на кассах без суда

Проект постановления предусматривает, что с 1 марта 2027 года продажи опасных партий будут автоматически блокировать через «Честный знак». Основанием станет предписание надзорного органа при подтвержденном риске для жизни или здоровья покупателей. Продавец сможет обжаловать предписание, а при неправомерной блокировке — потребовать компенсацию.

🛴 МВД поручили регистрировать владельцев электросамокатов

Правительство закрепило за МВД полномочия по госрегистрации владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Запуск регистрации зависит от принятия проекта Минтранса. После издания документа МВД в течение шести месяцев внесет в правительство акты, необходимые для работы механизма.

🚘 С марта появится новое основание для внеочередной медкомиссии водителей

С 1 марта 2027 года водителя смогут направить на внеочередное освидетельствование, если при оказании медицинской помощи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к вождению. Направление возможно и при действующих правах. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде.

✈️ Еврокомиссия предложила ужесточить выдачу туристических виз россиянам

В проект 22-го пакета санкций вошли ограничения на выдачу туристических виз и предложение не принимать российские загранпаспорта без биометрии. Также Еврокомиссия предложила усилить проверки на границах Шенгенской зоны. Для вступления мер в силу потребуется единогласное одобрение стран ЕС.

⛽ Путин призвал следить за поставками топлива во всех регионах

Президент назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов непростой и поручил оперативно реагировать на изменения спроса и предложения. По его словам, после октябрьского пика цены на бензин стабилизировались в большинстве регионов.

📦 Минфин предложил пошлину 15% на деликатесы из недружественных стран

Ввозную пошлину предлагают установить с 1 января 2027 года. Минфин направил предложения в Минэкономразвития. По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, в перечень включили позиции, которые предложили сенаторы и депутаты.

💰 Январские пенсии досрочно получат около 13,6 млн человек

Пенсии за январь, которые обычно поступают на банковские счета с 3-го по 11-е число, предварительно перечислят 29–30 декабря 2026 года. Выплаты поступят автоматически. Получателям через «Почту России» пенсии доставят в январе по графику региональных отделений.