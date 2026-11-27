Новый механизм может заработать с 1 апреля 2027 года. По словам эксперта, гражданам хотят оставить возможность отказаться от перевода и сохранить деньги в системе обязательного пенсионного страхования.

Ранее сформированные пенсионные накопления предлагают переводить в программу долгосрочных сбережений (ПДС) без заявления гражданина. Инициатива может затронуть как тех, чьи накопления находятся под управлением ВЭБ.РФ, так и клиентов негосударственных пенсионных фондов. Об этом «Клерку» рассказал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

Для работы с переведенными средствами планируют создать негосударственный пенсионный фонд с государственным участием. По словам Неживого, клиентам НПФ предполагается дать два переходных года, чтобы выбрать другой фонд и сохранить инвестиционный доход.

«Вы можете не переводить накопления в ПДС и оставить их в системе обязательного пенсионного страхования, сохранив право на получение накопительной пенсии при наступлении пенсионных оснований», — пояснил Неживой.

Речь идет о пенсионных накоплениях. Порядок расчета страховой пенсии, учета стажа и пенсионных баллов инициатива не меняет. Пока перевод в ПДС добровольный, а окончательные условия нового механизма будут зависеть от принятой редакции закона. Узнать, где находятся накопления, можно из выписки индивидуального лицевого счета на «Госуслугах» или в Социальном фонде.