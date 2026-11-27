Заявление на патент с 1 января 2027 года нужно подать не позднее 16 декабря 2026 года. При совмещении ПСН и УСН доходы для проверки лимита суммируют.

Заявление на получение патента необходимо представить в налоговый орган не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его действия. Об этом сказано на сайте ФНС.

Коэффициент-дефлятор на 2027 год составит 1,325. Его применяют для индексации потенциально возможного годового дохода в розничной торговле, пассажирских и грузовых перевозках, ремонте, техобслуживании и мойке транспорта, а также при сдаче в аренду помещений и земельных участков. Налог по патенту, который действует до 31 декабря 2026 года, нужно уплатить не позднее 28 декабря 2026 года.

Применять ПСН в 2027 году нельзя, если доход за 2026 год или с начала 2027 года превысит 15 млн рублей. С 2028 года лимит составит 10 млн рублей. При совмещении ПСН и УСН учитывают совокупный доход по обоим налоговым режимам.