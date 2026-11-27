ФНС разъяснила порядок оплаты налогов до 30 ноября 2026 и правила подачи авансовых уведомлений до конца года
Срок уплаты основных налоговых платежей перенесен с выходного 28 ноября на 30 ноября 2026 года.
Не позднее 30 ноября 2026 года необходимо уплатить НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, страховые взносы, НПД и НДПИ за октябрь. Также нужно перечислить треть НДС за III квартал и второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за IV квартал.
С 1 сентября 2026 года уведомления по НДФЛ и страховым взносам можно подавать заранее за будущие периоды до конца года. Если фактические начисления окажутся выше заявленных, потребуется новое уведомление с корректными суммами. При уменьшении начислений уточненное уведомление подавать не нужно. Об этом сказано на сайте ФНС.
Отчетность можно отправить через сайт ФНС, оператора электронного документооборота, лично или по почте. Предпринимателям также доступен личный кабинет ИП.
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