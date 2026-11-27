Расходы на покупку земли нельзя учесть при передаче инфраструктуры муниципалитету
Стоимость участка не включают во внереализационные расходы, если земля и инфраструктурный объект учитываются отдельно. Затраты на создание самого объекта можно учесть при расчете налога на прибыль.
Расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур можно включить во внереализационные расходы при их безвозмездной передаче государству или муниципалитету. Такой порядок Минфин разъяснил в письме от 26.10.2026 № 03-03-06/1/13825.
Основанием служит статья 265 НК. При этом определять, относится ли передаваемое имущество к соответствующей инфраструктуре, нужно по нормам отраслевого законодательства.
Если земельный участок и расположенный на нем инфраструктурный объект учитываются отдельно, расходы на покупку земли под действие этой нормы не подпадают. Поэтому стоимость участка нельзя отразить во внереализационных расходах при его безвозмездной передаче.
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