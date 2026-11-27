Клиентам предлагают пенсионные, страховые и инвестиционные продукты, которые ограничивают доступ к деньгам. Оспорить такую сделку можно через финансового уполномоченного или суд.

Сложные финансовые продукты продолжают продавать под видом вкладов, подтвердил зампред Банка России Михаил Мамута. В судебных спорах и жалобах фигурируют ПДС, накопительное страхование жизни, паи инвестфондов, брокерские и металлические счета.

«Мы такие практики, безусловно, видим. Их, к счастью, сейчас не очень много, но они есть», — сообщил Михаил Мамута.

За последние три года количество жалоб в ЦБ на продажу финансовых продуктов под видом вкладов снизилось почти на 80%, однако регулятор продолжает выявлять введение клиентов в заблуждение и предоставление неполной информации. Об этом пишут «Известия».

При оформлении ПДС деньги могут быть недоступны до 15 лет, а досрочный выход грозит потерей части взносов и инвестиционного дохода. В августе 2026 года суд признал недействительным договор клиента Альфа-Банка, который вместо трехмесячного вклада под 31% годовых вложил около 426 тыс. рублей в ПДС и мог потерять 20% суммы.

Для ряда договоров НСЖ и ИСЖ действует 30-дневный период охлаждения. После его окончания клиент может направить организации претензию со ссылкой на ст. 10 закона «О защите прав потребителей» и ст. 178 ГК РФ, затем обратиться к финансовому уполномоченному или в суд. Для споров по ПДС обращение к финомбудсмену, как правило, обязательно независимо от суммы требований.