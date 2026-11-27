Сбалансированный бюджет с минимальной зависимостью от мировых цен на энергоресурсы делает экономику самодостаточной, считает глава Минфина.

Бюджет на следующую трехлетку направлен на защиту населения от последствий санкций, заявил вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов.

«Если бюджет сбалансирован, если бюджет меньше зависит от цен на энергоресурсы на мировых рынках — мы самодостаточны», — сказал Силуанов.

Так глава Минфина ответил на вопрос, можно ли считать бюджет финансовым щитом от санкций. По его словам, параметры трехлетнего бюджета должны позволить населению России не почувствовать санкционные ограничения.