Размер единовременного пособия будут рассчитывать с учетом индексации на дату фактической выплаты. Такой же порядок введут для сотрудников, которые из-за служебной травмы не могут продолжать службу.

Единовременные выплаты членам семей погибших сотрудников силовых ведомств будут определять с учетом индексации на момент фактического перечисления, следует из поправок, одобренных Советом Федерации.

Правило коснется пособий при гибели военнослужащего или сотрудника из-за увечья, иного повреждения здоровья либо заболевания, связанного со службой. Оно также будет действовать, если смерть наступила в течение одного года после увольнения. Выплату получают члены семьи и лица, находившиеся на иждивении погибшего.

Аналогичный порядок расчета установят для единовременного пособия сотруднику, который получил при исполнении служебных обязанностей увечье или другое повреждение здоровья, исключающее дальнейшую службу в учреждениях и органах.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.