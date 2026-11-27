Дополнительные поступления от мер по обелению экономики составят около 60–70 млрд рублей в год, сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Уверен, что эти деньги как раз поступят в бюджет, уже и в этом году часть мер мы начали реализовывать, и в следующем году этот ресурс поступит в региональные бюджеты», — заявил Антон Силуанов.

Средства должны поступать непосредственно в бюджеты регионов. Минфин рассчитывает получить часть дополнительных доходов уже по итогам текущего года.